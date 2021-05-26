Відео опублікувала кіностудія Focus Features.
У трейлері показано, як героїня МакКензі потихеньку божеволіє і бачить у відображенні дзеркала не себе, а персонажа Тейлор-Джой в ретрообразе.
Також у фільмі знімуться Метт Сміт, Теренс Стамп, Дайана Рігг і інші.
Сценарій стрічки Райт писав у співавторстві з Крісті Вілсон-Кернс (“1917”). Також відомо, що фільм натхненний трилерами “Відраза” Романа Поланскі та “А тепер не дивись” Ніколаса Рога.
- Напередодні у мережі з’явився трейлер екшен-комедії “Порохової коктейль” режисера Навот Папушадо.