Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Драматичний фільм вийде на широкі екрани за місяць, 16 липня.
Герой Кейджа, Роб, живе в штаті Орегон, як відлюдько. Він займається збором грибів – трюфелів, в чому йому допомагає свиня. Але хтось викрадає помічницю Роба і він вирушає на пошуки. Аби знайти свиню, Робу потрібно поїхати в Портленд, при цьому не змінюючи “імідж”.
Разом з Кейджем в головних ролях значиться актор Алекс Вольф.
Режисер картини – Майкл Сарноскі. Сценаристка – Ванесса Блок.
- Раніше повідомлялось, що актор Ніколас Кейдж стане ведучим нового шестисерійного шоу “Історія нецензурних слів” від стрімінгового сервісу Netflix.