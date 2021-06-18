Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Драматичний фільм вийде на широкі екрани за місяць, 16 липня.

Герой Кейджа, Роб, живе в штаті Орегон, як відлюдько. Він займається збором грибів – трюфелів, в чому йому допомагає свиня. Але хтось викрадає помічницю Роба і він вирушає на пошуки. Аби знайти свиню, Робу потрібно поїхати в Портленд, при цьому не змінюючи “імідж”.

Разом з Кейджем в головних ролях значиться актор Алекс Вольф.

Режисер картини – Майкл Сарноскі. Сценаристка – Ванесса Блок.