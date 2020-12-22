Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

Над фільмом працювали творці фантастичного серіалу “Чорне Дзеркало” Аннабель Джонс і Чарлі Брукер, режисером випустив Ел Кемпбелл.

Картина складається з інтерв’ю з вигаданими експертами, які коментують реальні події, що відбулися в 2020 році.

У фільмі зіграли Х’ю Грант, Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Джо Кірі, а також Леслі Джонс, Кумейл Нанджіані, Крістін Міліоті і інші.

Прем’єра запланована на 27 грудня 2020 року.