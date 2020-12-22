Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix.
Над фільмом працювали творці фантастичного серіалу “Чорне Дзеркало” Аннабель Джонс і Чарлі Брукер, режисером випустив Ел Кемпбелл.
Картина складається з інтерв’ю з вигаданими експертами, які коментують реальні події, що відбулися в 2020 році.
У фільмі зіграли Х’ю Грант, Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Джо Кірі, а також Леслі Джонс, Кумейл Нанджіані, Крістін Міліоті і інші.
Прем’єра запланована на 27 грудня 2020 року.
- Раніше стрімінгова платформа Netflix показала фінальний трейлер драми Джорджа Клуні “Північне небо”.