Відео опубліковано на YouTube-каналі RoadsideFlix.

Картина заснована на реальних подіях. Батько віддає данину поваги своєму покійному сину-гею Джадіну і вирушає у подорож Америкою, щоб розповісти жителям глибинки про реальну і страхітливу ​​ситуацію зі шкільним буллінгом.

Головну роль у фільмі виконав Марк Уолберг. Також у стрічці знялися Рейд Міллер, Конні Бріттон, Гері Сініз, Морган Лілі та інші.

Режисером став Рейнальдо Маркус Грін, а сценарій написав оскароносний дует – Дайана Оссана і Леррі МакМертрі, відомі за фільмом “Горбата гора”.

Раніше картина називалася “Good Joe Bell”, але тепер, судячи з трейлеру, назву скоротили до “Joe Bell”.

В американський прокат фільм вийде 23 липня.