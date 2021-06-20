Відео опубліковано на YouTube-каналі RoadsideFlix.
Картина заснована на реальних подіях. Батько віддає данину поваги своєму покійному сину-гею Джадіну і вирушає у подорож Америкою, щоб розповісти жителям глибинки про реальну і страхітливу ситуацію зі шкільним буллінгом.
Головну роль у фільмі виконав Марк Уолберг. Також у стрічці знялися Рейд Міллер, Конні Бріттон, Гері Сініз, Морган Лілі та інші.
Режисером став Рейнальдо Маркус Грін, а сценарій написав оскароносний дует – Дайана Оссана і Леррі МакМертрі, відомі за фільмом “Горбата гора”.
Раніше картина називалася “Good Joe Bell”, але тепер, судячи з трейлеру, назву скоротили до “Joe Bell”.
В американський прокат фільм вийде 23 липня.
- Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився трейлер фільму “Свиня” (“Pig”) з оскароносним актором Ніколасом Кейджем у головній ролі.