Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Перший сезон буде складатися з десяти серій. Його прем’єра запланована на 11 серпня.

Персонажів мультсеріалу озвучать ті ж актори, які озвучували їх у фільмах Marvel, в тому числі Роберт Дауні-молодший, Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Кріс Хемсворт, Том Хіддлстон, Джеремі Реннер та інші.

Шоу розповість про те, “що було б, якби ключові події кіновсесвіту з самого початку розвивалися б по-іншому”.

Боузман помер в США в Лос-Анджелесі 28 серпня 2020 року після битви з раком товстої кишки, залишивши після себе багату спадщину. Актор отримав світову популярність завдяки ролі супергероя Чорної Пантери в кіновсесвіті Marvel у 2016-2019 роках, знявшись в чотирьох фільмах франшизи, включаючи однойменний фільм 2018 року, який приніс акторові NAACP Image Award за кращу чоловічу роль і Screen Actors Guild Award за найкращий акторський склад в ігровому кіно. Як перший темношкірий актор, який очолив фільм КВМ, Боузман також був включений до списку Time 100 2018 року. Його останній фільм “Ма Рейні: Мати блюзу” планують випустити посмертно.