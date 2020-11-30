Британський телеканал BBC випустив перший трейлер різдвяного спеціального епізоду серіалу "Доктор Хто" під назвою "Революція далеків" (Revolution of the Daleks).

Ролик опубліковано на YouTube-каналі BBC.

Так, в серіал повернуться друзі Доктора Хто (Джоді Уіттакер) – капітан Джек Харкнесс і підприємець Джек Робертсон (Кріс Нот). Вони будуть протистояти повстанцям далекам – дронам-мутантам.

Поки Доктор знаходиться в космічній в’язниці, на Землю знову повертаються далеки, і влада хоче використовувати їх як нову зброю. Друзі Доктора намагаються попередити про небезпеку, але марно.

Епізод покажуть на BBC першого січня.