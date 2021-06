Відео опублікував Twitter-акаунт, присвячений кіно, – Lost in Film. Детальніше пише кінопортал IndieWire.

У трейлері показаний Шанхай другої половини XX століття, який не раз ставав я головним героєм фільмів Карвая. У центрі сюжету – молода людина на ім’я Бао у виконанні актора Ху Ге, відомого за фільмом “Озеро диких гусей” і серіалу “Список Лан’я”.

Серіал “Квітучий Шанхай” заснований на однойменному романі Цзінь Юйчен. Книга розповідає про те, як опортуніст з непростим минулим стає успішним підприємцем і мільйонером.

Карвай працював над сценарієм протягом п’яти років. Щоправда, поки невідомо, чи стане він сам постановником серіалу.

Прем’єра “Квітучого Шанхая” запланована на 2022 рік.

First trailer for ‘Blossoms Shanghai’, Wong Kar-Wai’s upcoming television series, described by the director as the third part of ‘In the Mood for Love’ and ‘2046’, which will be released in 2022. pic.twitter.com/B7ix6ArARd

— Lost In Film (@LostInFilm) June 7, 2021