Ролик опубліковано компанії-дистриб’ютора UFD Independent Films.

“Фортеця Хаджибей” — це історико-пригодницький екшн. Стрічка розповідає про козака Андрія, який має передати важливу інформацію у Стамбул, але для цього йому треба визволити з темниці батька своєї коханої – турецької красуні Фатіми.

Режисером фільму виступив український режисер Костянтин Коновалов.

Ролі виконували Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко, Олександр Половець, Георгій Делієв, Дмитро Рибалевський, Денис Фалюта, Сюхан Самьєлі, Вячеслав Український, Володимир Міняйло, Ігор Волосовський, Анатолій Дриженко, Ірина Новосьолова.