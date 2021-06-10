Відео опубліковано на YouTube-каналі Вольга Україна.

Режисером фільму став Мартін Бурбулон. Головні ролі виконали Ромен Дюріс (“Красуні”) і Емма Маккей (“Статеве виховання”).

Дія відбувається у Парижі наприкінці XIX століття. Талановитий інженер Гюстав Ейфель мріє будувати метро, ​​підземну залізницю майбутнього. Однак зустріч з таємничою жінкою з його минулого буквально перевертає його світ. Їхній запаморочливий роман надихає його на створення неймовірного архітектурного шедевра — гігантської ажурною вежі, що стала в результаті символом Парижа, романтики й любові.