Ролик опубліковано на YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

За сюжетом відважна войовниця Райя з королівства Кумандра разом зі своїм супутником, броненосцем на ім’я Тук-Тук, подорожує в пошуках єдиного в світі дракона Сису. З його допомогою вона сподівається перемогти свого могутнього ворога Друуна.

Режисерами мультфільму стали лауреат премії “Оскар” і автор “Моани” Дон Хілл і мексиканський кліпмейкер Карлос Лопес Естрада. В оригінальній версії головних героїв озвучили актриси Келлі Марі Трен і Аквафін.

Прем’єра мультфільму запланована на березень 2021 року.