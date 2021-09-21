Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Інша учасниця групи Патті Лабелль підтвердила смерть своєї колеги, заявивши, що вона “убита горем”, але душа Деш “житиме”.
— Patti LaBelle (@MsPattiPatti) September 20, 2021
Пісня Lady Marmalade посіла перше місце в чарті Billboard США в 1975 році.
Трек знайшов нову аудиторію, коли Крістіна Агілера, Пінк, Ліл Кім і Майя перезаписали його для саундтрека до фільму База Лурманна “Мулен Руж” в 2001 році.
Деш народилася в Нью-Джерсі в 1945 році. Разом з Патті Лабелль і Нонною Хендрікс вони у 1971 році заснували гурт Labelle. Тріо стало відомим своїм поєднанням року, R&B і фанку, а також своїм розкішним сценічним одягом.
Гурт Labelle розпався в 1976 році і Деш почала сольну кар’єру. Вона заспівала для альбому The Rolling Stones 1989 року Steel Wheels і працювала з Нілом Роджерсом з O’Jays і Chic.
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