Співачка Сара Деш, учасниця американського гурту Labelle, яка також відома виконанням пісні Lady Marmalade, померла у віці 76 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Інша учасниця групи Патті Лабелль підтвердила смерть своєї колеги, заявивши, що вона “убита горем”, але душа Деш “житиме”.

Пісня Lady Marmalade посіла перше місце в чарті Billboard США в 1975 році.

Трек знайшов нову аудиторію, коли Крістіна Агілера, Пінк, Ліл Кім і Майя перезаписали його для саундтрека до фільму База Лурманна “Мулен Руж” в 2001 році.

Деш народилася в Нью-Джерсі в 1945 році. Разом з Патті Лабелль і Нонною Хендрікс вони у 1971 році заснували гурт Labelle. Тріо стало відомим своїм поєднанням року, R&B і фанку, а також своїм розкішним сценічним одягом.

Гурт Labelle розпався в 1976 році і Деш почала сольну кар’єру. Вона заспівала для альбому The Rolling Stones 1989 року Steel Wheels і працювала з Нілом Роджерсом з O’Jays і Chic.