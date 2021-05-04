Особи, що скоїли напад на помічника співачки Леді Гаги та викрали двох з трьох її собак, не знали, що тварини належать жінці.

Про це повідомляє американське агенство Associated Press.

Як сповіщалося, 24 лютого у Лос-Анджелесі напали на помічника співачки Раяна Фішера та викрали двох з трьох її собак. Співачка була ладна віддати 500 тисяч доларів як нагороду за їхнє повернення. За два дні собак повернули. В департаменті поліції Лос-Анджелеса сповістили, що бульдогів зірки принесли до місцевого відділку та згодом віддали представникам артистки.

За два місяці правоохоронці заарештували п’ятьох осіб в справі щодо викрадення бульдогів. Днями прокурори передали інформацію про цей злочин до Верховного суду Лос-Анджелеса. Associated Press отримало відповідний документ.

Журналісти сповіщають, що всі п’ять фігурантів не визнають себе винними, але їхні роли вже встановлені. Троє — 18-річний Джеймс Джексон, 19-річний Джейлін Вайт і 27-річний Лафаєт Вейл — отримали підозри у замаху на вбивство та грабежі. Джексона також вважають винним у пострілах в помічника співачки. Всі троє є, за версією слідства, членами однієї банди.

Інші двоє підозрюваних — батько Вайта Гарольд (який також може бути членом банди) та його дівчина Дженніфер Макбрайд — допомагали хлопцю уникнути арешту.

Саме Макбрайд і повернула собак. Перед цим вона заявила, що знайшла їх прив’язаними на вулиці і перепитувала щодо грошової винагороди від співачки. Спершу поліція вважала її не пов’язаною зі злочином, однак тепер її звинувачують у співучасті та отриманні викраденого майна вартістю понад 950 доларів.

На переконання слідства, метою злочинців було саме викрадення дороговартісних собак, а зв’язок з Леді Гагою був випадковим — вони не знали, що це її улюбленці.

Наразі троє підозрюваних перебувають під вартою з можливістю внесення заставки. Вайта-старшого та Макбрайд відпустили. Раян Фішер відновлюється після вогнепального поранення.