Про це повідомляють #Букви.

Вдень 12 жовтня Павлік опублікував на своїй сторінці в Facebook допис, у якому натякнув на свій намір балотуватися на виборах.

“Так, ну жарти жартами, а тут це вже серйозно! Слава Богу і слава Україні! Давайте ще 700 коментів і 1000 лайків￼”, — написав він, додавши до допису зображення, схоже за стилем на агітаційний плакат.

На плакаті фото Віктора Павліка у спортивному костюмі супроводжують цитата з його пісні (“Ні обіцянок, ні пробачень!”) та напис “Шик і дим у кожну хату” (відсилає до іншої пісні виконавця “Шикидим”).

В коментарях під цим дописом чимало людей висловили Павліку підтримку. “Респект і уважуха, Вітя! Ми з тобою, друже!”, “Всьо, мій кандидат є”, “Талановита людина. Талановита в усьому…тримаємо кулачки…”, — писали підписники виконавця.

У зв’язку з цим Павліку довелося опублікувати ще один допис, аби розповісти, що він не балотуватиметься, та вибачитися за невдалий жарт.

“Дорогі люди! Я щиро приношу свої вибачення за невдалий жарт! Не міг навіть і подумати, що ви мені так вірите! Це самий справжній фейк ! Фейк фейкович! Я просто хотів трохи розбавити цей сірий дощовий день. А виявилося, що невдало я пожартував. Більше не буду, повірте! Зробив висновки”, — написав він, додавши селфі з букетами квітів.