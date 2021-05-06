Про це заявила ексучасниця гурту Вікторія Бекхем в ефірі подкасту Breaking Beauty, інформує американський канал E!

Бекхем розповіла, що кілька років тому у неї відбулася відверта розмова з Бейонсе. Співачка зізналася, що гурт надихнув її йти за своєю мрією та пишатися тим, що вона жінка.

“Я зустріла Бейонсе кілька років тому, і вона справді сказала мені: “Це Spice Girls надихнули мене робити те, що я роблю, і змусили мене пишатися тим, що я дівчина”. Коли хтось на кшталт Бейонсе, яка є такою знаковою і такою сильною жінкою, каже, що її надихнули Spice Girls, я думаю, що це щось особливе”, – розповіла Вікторія.

Бекхем пов’язує це з тим, що учасниці Spice Girls завжди залишалися собою й не соромилися робити те, що вони хочуть. Вона додала, що творчість гурту була присвячена прийняттю себе. Тому Бекхем справді пишається тим, що була частиною цього колективу.