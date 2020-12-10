Вперше знаменитість прокоментувала це в шоу Lorraine.
Преса раніше лише здогадувалася про те, що сім’я Бекхемів тепло прийняла кохану Брукліна. Нікола Пельтц часто з’являлася в одязі з колекцій майбутньої свекрухи, відвідувала сімейні свята та чудово ладнала з найменшою сестрою свого бойфренда Гарпер.
Вікторія вперше підтвердила ці здогадки.
“Вона прекрасна дівчина, дуже мила, добра. Ми й мріяти не могли, що Бруклін зустріне настільки чарівну, приємну леді. Тому ми дуже-дуже щасливі. Ми любимо її”, – поділилась дизайнерка.
Вікторія Бекхем особисто пошиє ексклюзивну сукню для Пельтц, а може й не одну. Пара готується до двох пишних весіль у Великобританії та США.
“Для Брукліна було дуже важливо знайти свою половинку й леді, з якою він хоче провести все життя. Особливо в цей непростий час, коли навколо так багато непевності та смутку”, – додала Бекхем.
- У липні син Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін оголосив про заручини зі своєю коханою — акторкою Ніколою Пельтц.
- Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.