Невдовзі син Вікторії та Девіда Бекхемів одружиться з донькою мільярдера Ніколою Пельтц. Однак дизайнерка ніколи не розповідала подробиць особистих стосунків з майбутньою невісткою.

Вперше знаменитість прокоментувала це в шоу Lorraine.

Преса раніше лише здогадувалася про те, що сім’я Бекхемів тепло прийняла кохану Брукліна. Нікола Пельтц часто з’являлася в одязі з колекцій майбутньої свекрухи, відвідувала сімейні свята та чудово ладнала з найменшою сестрою свого бойфренда Гарпер.

Вікторія вперше підтвердила ці здогадки.

“Вона прекрасна дівчина, дуже мила, добра. Ми й мріяти не могли, що Бруклін зустріне настільки чарівну, приємну леді. Тому ми дуже-дуже щасливі. Ми любимо її”, – поділилась дизайнерка.

Вікторія Бекхем особисто пошиє ексклюзивну сукню для Пельтц, а може й не одну. Пара готується до двох пишних весіль у Великобританії та США.

“Для Брукліна було дуже важливо знайти свою половинку й леді, з якою він хоче провести все життя. Особливо в цей непростий час, коли навколо так багато непевності та смутку”, – додала Бекхем.