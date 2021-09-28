Актор Вілл Сміт та його дружина Джада Пінкетт обрали моногамію для більшої частини їхніх відносин.

Про це Сміт розповів у відвертому інтерв’ю для GQ.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт одружені вже 23 роки й для себе вони обрали відкритий шлюб, який передбачає можливість для кожного з пари мати статеві, романтичні та інші стосунки із іншими людьми.

На такі зміни вони зважились, аби почуватись в стосунках щасливими.

“Джада ніколи не вірила в традиційний шлюб. У Джади є члени сім’ї, у яких були нетрадиційні стосунки. Так що вона росла зовсім не так, як ріс я. Було багато дискусій на тему того, що таке досконалість відносин. Який ідеальний спосіб взаємодії в парі? І для більшої частини наших відносин ми вибрали моногамію, але ми не думали про неї як про єдиний варіант ідеальних відносин”, — пояснив Вілл Сміт.

Він зазначив, що таким чином вони з дружиною дали один одному довіру і свободу.

“Я нікому не пропоную йти тим самим шляхом. Але свобода, яку ми дали один одному, і безумовна підтримка для мене є вищим визначенням любові”, — каже Сміт.