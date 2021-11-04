Голлівудський актор Вілл Сміт у своїх мемуарах відверто розповів про аб’юзивну поведінку свого батька - кінорежисера Вілларда Крістофера Сміта.

Про це пише американський журнал People з посиланням на мемуари актора, що вийдуть 9 листопада.

Актор зазначив, що його покійний батько був людиною з подвійним обличчям.

“Мій батько був жорстоким… Він був алкоголіком, але він був тверезим на прем’єрі кожного з моїх фільмів”, – писав актор.

За словами Вілла Сміта, його батько був перфекціоністом, й ця його риса часто ставала приводом його жорстокості у сім’ї. Актор розповів, коли йому було 9 років, батько “так сильно вдарив маму по голові, що вона впала”.

“Я бачив, як вона плювала кров’ю. Той момент у спальні, мабуть, найбільше, ніж будь-який інший момент у моєму житті, вплинув на мене”, – писав актор.

Батько Сміта помер у 2016 році, приблизно через 16 років після розлучення з матір’ю актора.

Вілл Сміт піклувався про свого батька, коли той був хворий, але зізнається, згадував про цей інцидент навіть тоді.

“У дитинстві я завжди казав собі, що помщуся за свою матір. Коли я стану достатньо дорослим, коли я стану достатньо сильним, коли я більше не буду боягузом, я вб’ю його”, – написав він.

Сміт навіть зізнався, що одного разу у нього була можливість здійснити свій задум. За словами актора, він супроводжував батька до ванної кімнати й зупинився на вершині сходів.

“Я міг би штовхнути його, і це легко зійшло б мені з рук. Коли десятиліття болю, гніву та образи відступили, я похитав головою і відвів його до ванної кімнати”, – розповів актор.