66-річний американський актор Віллем Дефо розповів, що хоче взяти участь у продовженні фільму "Джокер", де головну роль зіграв Хоакін Фенікс, та описав деталі, ким бачить себе там.

Про це Віллем Дефо розповів в інтерв’ю чоловічому журналу GQ.

Як відомо, у соцмережах часто появляються відео і фото, на яких вказано, що Віллем Дефо має зовнішню схожість з Джокером, якого зображають на сторінках коміксів. Саме тому актор і зачепив тему фільму “Джокер” додавши, що готовий зіграти у продовженні та взяти на себе ту роль, яку люди йому роками приписують.

Розповідаючи про фільм “Джокер”, Віллем Дефо заявив, що має одну ідею для продовження стрічки. За словами зірки, було б цікаво, якби у другій частині фільму з Хоакіном Феніксом з’явився “самозванець Джокера”:

“Якби у фільмі був Джокер Хоакін Фенікс, а у продовженні появися хтось, хто його наслідує або повторює за ним. Тоді була б можливість не робити дуельних Джокерів, а поставити того, хто буде називати себе Джокером, але при цьому, не буде ним насправді. Я фантазував про таке”, – поділився Дефо.

Наразі, роль Джокера у фільмах мали змогу зіграти шість акторів. Серед них Сезар Ромеро, Джек Ніколсон, Марк Хемілл, Джаред Лето, Хіт Леджер і Хоакін Фенікс. Відомо, що Леджер і Фенікс за роль лиходія отримали премію “Оскар”.

Нагадаємо, що режисер “Джокера” Тодд Філліпс підписав контракт зі студією Warner Bros на написання сценарію продовження.