Заява опублікована в Instagram-акаунті Кенсінгтонського палацу.

Вільям поділився раніше не опублікованої сімейної фотографією свого сина принца Джорджа з принцом Філіпом.

Чарівна фотографія, на якій Джордж читає книгу і сидить поруч зі своїм прадідом в кареті, була зроблена Кейт Міддлтон в Норфолку в 2015 році.

За словами Вільяма, життя його діда було визначене служінням – його країні, Співдружності, його дружині і королеві та королівській родині.

“Мені пощастило, що його приклад був для мене орієнтиром. Він завжди був і в моєму дорослому житті – як у хороші часи, так і в найважчі дні. Я завжди буду вдячний за те, що у моєї дружини було багато років, щоб пізнати мого діда, за доброту, яку він проявляв до неї. Я ніколи не буду сприймати як належне, що у моїх дітей будуть особливі спогади про те, як їх прадід приїжджав за ними в своїй кареті і заражав їх своєю жагою пригод, а також сміливим почуттям гумору”, – додав він.

Герцог Кембриджський наголосив, що Філіп був незвичайною людиною і був частиною незвичайного покоління.

“Ми з Кетрін будемо продовжувати робити те, чого він би хотів від нас, і будемо підтримувати королеву в наступні роки. Я буду сумувати за дідусем, але я знаю, що він хотів би, щоб ми продовжували нашу роботу”, – резюмував він.

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Раніше герцог Сассекський, принц Гаррі поділився спогадами про свого діда принца Філіпа.

Нагадаємо, 23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.

Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького принца Філіпа відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.