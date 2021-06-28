Про це він заявив на The Kelly Clarkson Show.

Келлі Кларксон запитала Віна Дізеля, чи йому цікава ідея мюзиклу за “Форсажем”. І він відповів категоричним “так”.

Актор заявив, що був близький до того, щоб зіграти в ремейку бродвейського мюзиклу “Хлопці та ляльки”, але цього не сталося. За словами Дізеля, він “вмирав від бажання зіграти в мюзиклі все своє життя”.

“Моя сім’я артистична, і я щасливий через це, і я щасливий бути в сім’ї, яка підтримує ці божевільні мрії. Я закликаю всіх підтримати людей, які хочуть мислити нестандартно і мріяти про щось неможливе, тому що в цьому є велика краса”, — сказав актор.

Наразі ніяких конкретних планів щодо створення мюзиклу немає. До того ж в травні вийшла дев’ята частина “Форсажу”, а загалом заплановано одинадцять. Останні дві частини мають розпочати фільмувати у січні 2022 року.