Про це пише PEOPLE.

Як і дебютний сингл “Feel Like I Do”, нова пісня вийшла на лейблі Palm Tree Records, співзасновником якого є DJ Kygo.

“Feel Like I Do” по своїй суті є позитивним посланням, а “Days Are Gone” – пісня, з якою, я думаю, кожен може ідентифікувати себе в деякому роді. Вона нагадує про життя, коли воно було трохи більше безтурботним, ніж це сьогодні”, – зазначив Дизель.

Він також розповів про те, як покійний Пол Уокер, його партнер по фільму “Форсаж”, порадив йому продовжити музичну кар’єру.

“Я пам’ятаю, як в Лондоні, коли я сказав Пабло, що всі ці люди були стурбовані тим, що я співаю, саме він сказав:” Ніколи не переставай співати, ти знаєш, що у тебе є щось особливе”, – розповів Дизель.