Про це пише Variety.

Прем’єра пісні відбулася на шоу Келлі Кларксон, де Він з’явився в прямому ефірі.

Свою першу пісню зірка “Форсажу” записав в колаборації з норвезьким діджеєм Kygo.

За словами Дізеля, на запис пісні його надихнули саме фанати.

“Я так давно обіцяв випустити власну музику. Ви надихнули мене на те, щоб залишити зону комфорту. Дякую, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися”, – зазначив актор у своєму Instagram-акаунті.

 

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For so long, I have been promising to release music… encouraged by you, to step out of my comfort zone. Thank you for believing in me. As always, I hope to make you proud.

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

  • Реперша Карді Бі (Cardi B) приєдналася до акторського складу дев’ятої частини фільму “Форсаж”.