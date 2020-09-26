Про це пише Variety.

Прем’єра пісні відбулася на шоу Келлі Кларксон, де Він з’явився в прямому ефірі.

Свою першу пісню зірка “Форсажу” записав в колаборації з норвезьким діджеєм Kygo.

За словами Дізеля, на запис пісні його надихнули саме фанати.

“Я так давно обіцяв випустити власну музику. Ви надихнули мене на те, щоб залишити зону комфорту. Дякую, що вірите в мене. Як завжди, сподіваюся, що ви будете мною пишатися”, – зазначив актор у своєму Instagram-акаунті.