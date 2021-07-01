ЗеПорушення

52

Всього порушень

7

Днів без порушень
18:11 Масові звільнення в Нацбанку: ще двоє очільників департаментів заявили, що йдуть з посади
17:58 Instagram розробляє функцію ексклюзивних Stories, за яку доведеться платити
17:39 Бердянськ, Туреччина та інше: Google назвав найпопулярніші серед українців напрямки відпочинку
17:26 Зірка «Дедпула» Раян Рейнольдс увірвався в TikTok, – відео
17:07 «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про звільнення Ткаченка через його расизм
16:40 «Азов», «Айдар», «Донбас», «Правий сектор» вимагають від Зеленського відправити у відставку секретаря РНБО Данілова
Ексклюзив
16:38 Вірастюк не зможе – Тищенко допоможе: як нардепи-«слуги» проблеми ромів вирішували, – фото
16:24 «Він готовий до шлюбу та дітей»: бойфренд Брітні Спірс хоче з нею одружитися
16:20 Adidas подав до суду на Thom Browne через використання смужок
15:35 У червні у Києві було побито аж 10 температурних рекордів
15:30 Бен Аффлек переїде в розкішний маєток Дженніфер Лопес за $10 млн
14:56 Батько Брітні Спірс просить розслідувати її заяви про жорстоке поводження
14:51 «ЄС», «Голос» і «Батьківщина» розробили законопроєкт для боротьби із «зеленою олігархією»
14:30 «Ми точно не один народ», – Зеленський відповів Путіну
14:11 Від завтра Угорщина закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною
13:53 У США при отриманні паспорта можна буде самостійно вибирати стать
13:25 НАЗК знову вимагає звільнити Вітренка з «Нафтогазу»
13:09 Зірка «Розповіді служниці» Івонн Страховскі чекає на другу дитину
12:59 COVID-19 часто трапляється у домашніх кішок і собак, – голландські дослідники
12:39 Gap закриє всі свої магазини в Британії та Ірландії
12:34 Користувачі помітили дві ліві лапи у лева на проєкті Великого герба від Зеленського
12:07 У США і Канаді через рекордну спеку різко збільшилася кількість смертей
11:59 Тимошенко, Арахамія, Новинський та Немчінов відвідали презентацію книги «Сі Цзіньпін про державне управління в Китаї»
11:29 Туреччина офіційно вийшла з договору про запобігання насильству щодо жінок
11:08 Президент та Уряд постійно порушують закон про мову, а накинулися на футболістів, – Княжицький
10:43 На засіданні Ради «слуга» Куницький розглядав фото оголених чоловіків, – фото
10:26 У Бенгальській затоці врятували двох слонів
10:00 Закони про ДБР, олігархів та корінні народи: у Раді сьогодні відбудуться два засідання, – трансляція

«Він готовий до шлюбу та дітей»: бойфренд Брітні Спірс хоче з нею одружитися

27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі хоче одружитися зі співачкою Брітні Спірс. Чоловік готовий до шлюбу та навіть хоче спільних дітей.

Четвер, 1 липня 2021, 16:24

Про це пише видання People.

Інсайдер з близького оточення пари повідомляє, що Сем має чітке бачення спільного життя з Брітні. Він готовий зробити їй пропозицію найближчим часом.

“Він готовий до шлюбу та дітей. Брітні хоче зробити наступний крок і жити повним життям разом із ним. Як і більшість людей, Брітні хоче щасливого життя з коханою людиною”, – зазначає інсайдер.

Ймовірно, на плани пари впливає опікунство над співачкою. Під час нещодавнього виступу в суді Спірс заявила, що хоче вийти заміж та народити дітей, але не може зробити це через батька-опікуна, який обмежує її дії.

Нагадаємо, Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.

Теги: Брітні Спірс, одруження, Сем Асгарі, шлюб

Читати #Букви у Telegram і у Facebook