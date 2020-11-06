Українська реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий кліп на композицію "Dancer" в колаборації з музикантом і флейтистом Vladimir Cauchemar.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Vladimir Cauchemar.

У кліпі разом з Alyona Alyona знявся російський телеведучий Олександр Гудков. Його зйомками займалася студія “Чікен Каррі”, а режисером виступив Дмитро Чернявський.

“Кліп “Dancer” вже в мережі. Він любить її, а вона любить бити посуд. Разом з Vladimir Cauchemar і Олександром Гудковим у нас любов”, – прокоментувала кліп виконавиця.