Про це повідомляє видання Deadline.
Клуні зазначив, що розуміє невдоволення та емоції Круза, який накричав на знімальну групу через недотримання протиепідеміологічних заходів. Актор наголосив, що Круз несе відповідальність не тільки за виробництво фільму, а й за всю команду.
“Він не перегнув палицю. У цій ситуації він несе за всіх відповідальність, тому він має рацію. Якщо виробництво фільму зупиниться, багато хто втратить роботу. Люди повинні розуміти це і нести відповідальність”, – заявив Джордж.
Водночас Клуні заявив, що така поведінка йому не притаманна, тому у цій ситуації він вчинив би по-іншому.
“Те, як поводився Круз, – просто не в моєму стилі, можу тільки припускати, як відреагував би я. До того ж ми не знаємо всіх обставин. Можливо, його колеги вже десять разів порушували правила до цього”, – додав Клуні.
- У Мережі з’явився аудіозапис, на якій актор і продюсер Том Круз вилаяв знімальну групу фільму “Місія нездійсненна 7” і пообіцяв звільнити кожного, хто не буде дотримуватися протиепідемічних заходів.