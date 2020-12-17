Про це повідомляє видання Deadline.

Клуні зазначив, що розуміє невдоволення та емоції Круза, який накричав на знімальну групу через недотримання протиепідеміологічних заходів. Актор наголосив, що Круз несе відповідальність не тільки за виробництво фільму, а й за всю команду.

“Він не перегнув палицю. У цій ситуації він несе за всіх відповідальність, тому він має рацію. Якщо виробництво фільму зупиниться, багато хто втратить роботу. Люди повинні розуміти це і нести відповідальність”, – заявив Джордж.

Водночас Клуні заявив, що така поведінка йому не притаманна, тому у цій ситуації він вчинив би по-іншому.

“Те, як поводився Круз, – просто не в моєму стилі, можу тільки припускати, як відреагував би я. До того ж ми не знаємо всіх обставин. Можливо, його колеги вже десять разів порушували правила до цього”, – додав Клуні.