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«Він шокований»: Алекс Родрігес відреагував на відпустку Дженніфер Лопес з колишнім

Відомий американський бейсболіст Алекс Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.

Вівторок, 11 травня 2021, 15:46

Про це повідомляє видання The Mirror.

Інсайдер з близького оточення Родрігеса розповів, що чоловік намагався владнати стосунки з Лопес. Однак вона вирішила відновити тісне спілкування з Аффлеком.

“Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв’язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання”, – розповів інсайдер.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

  • 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Бен Аффлек, Алекс Родрігес, Дженіфер Лопес

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