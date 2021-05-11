«Він шокований»: Алекс Родрігес відреагував на відпустку Дженніфер Лопес з колишнім

Про це повідомляє видання The Mirror.
Інсайдер з близького оточення Родрігеса розповів, що чоловік намагався владнати стосунки з Лопес. Однак вона вирішила відновити тісне спілкування з Аффлеком.
“Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв’язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання”, – розповів інсайдер.
Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.
- 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
- Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.