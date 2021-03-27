Син голлівудських акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Меддокс Джолі-Пітт нещодавно свідчив проти батька у суді, але не може дочекатися, коли чвари між батьками закінчаться.

Про це повідомляє американське видання In Touch.

За даними інсайдерів, Меддокс дуже хоче повернутися в школу після свідчень у суді.

“Він насправді ненавидить розлучення і судові процеси щодо опіки, і не може дочекатися, коли вони закінчаться”, – сказав інсайдер.

Зазначається, що достеменно невідомо, що саме розповів Меддокс у суді. Однак свідчення не були приємними для Пітта.

“Ми не знаємо подробиць того, що він точно сказав про свого батька, але всі погодилися з тим, що ці свідчення були неприємними”, – заявило джерело.

За даними інсайдера, Меддокс “не повністю ненавидить Бреда, але він сказав правду….Меддокс дуже піклується про свою матір. Він мамин синочок. Він найстарший і розуміє Енджі краще, ніж будь-хто”.

Анджеліна Джолі й Бред Пітт одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016- го, Джолі подала на розлучення. У пари шестеро спільних дітей — Меддок (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (14), а також близнюки Нокс та Вів’єн (12).

Нагадаємо, що голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі не можуть владнати питання опіки над шістьма спільними дітьми. Цього разу акторка заявила, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка.