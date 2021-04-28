Про це повідомляє журнал People.

Королівське подружжя випасло ягнят і спробувало себе в управлінні величезним трактором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Це був перший раз, коли герцог і герцогиня Кембриджські були на королівській прогулянці далеко від Лондона після їх поїздки на поїзді по Великобританії.

На фермі Manor Farm, недалеко від Дарлінгтона в графстві Дарем, подружжя зустріли власників Клер Уайз і Стюарт Чепмен. Під час прогулянки Вільяму і Кейт розповіли, як Клер і Стюарт піклуються про здоров’я і благополуччя своєї худоби. Їм також показали деякі інструменти, використовувані на фермі.