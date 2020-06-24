Американський модельєр і дизайнер одягу Вірджіл Абло приєднався до благодійного аукціону, організованого музичним гуртом Deviation, щоб зібрати гроші для Black Lives Matter.

Про це пише HIGHSNOBIETY.

Абло виставив на аукціон пару кросівок Off-White™ x Air Jordan 4, які ще не були випущені.

“Зібравшись разом з деякими друзями, кожен з нас вносив свій вклад в підтримку справи Black Lives Matter. Я виставляю на аукціон для ініціативи Black Lives Matter невипущену пару Off-White ™ x Air Jordan 4 з моїм автографом, які були продемонстровані на останньому показі тижні моди в Парижі”, – написав дизайнер в своєму Instagram-акаунті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @virgilabloh 22 Июн 2020 в 12:11 PDT

Нагадаємо, що раніше Вірджіл Абло виявився в центрі скандалу за те, що пожертвував всього 50 доларів організації Fempower – на боротьбу з расизмом.