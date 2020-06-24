Про це пише HIGHSNOBIETY.
Абло виставив на аукціон пару кросівок Off-White™ x Air Jordan 4, які ще не були випущені.
“Зібравшись разом з деякими друзями, кожен з нас вносив свій вклад в підтримку справи Black Lives Matter. Я виставляю на аукціон для ініціативи Black Lives Matter невипущену пару Off-White ™ x Air Jordan 4 з моїм автографом, які були продемонстровані на останньому показі тижні моди в Парижі”, – написав дизайнер в своєму Instagram-акаунті.
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Нагадаємо, що раніше Вірджіл Абло виявився в центрі скандалу за те, що пожертвував всього 50 доларів організації Fempower – на боротьбу з расизмом.
- 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- 30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.