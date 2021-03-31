Про це повідомляє телеканал Sky News.

Незабаром почнуться наземні випробування, а на літо цього року заплановані польоти з космодрому в Нью-Мексико.

Представляючи дизайн, Virgin Galactic зазначила, що літак “повністю оброблений дзеркальним матеріалом, [який] відображає навколишнє середовище, постійно змінюючи колір і зовнішній вигляд, подорожуючи з землі в небо і в космос”.

За словами компанії, динамічний матеріал не просто привабливий для людського ока, але також забезпечує тепловий захист.

Новий корабель SpaceShip III буде називатися VSS Inspire. Компанія планує здійснювати 400 польотів на рік з кожного космодрому.

Зараз Virgin Galactic продовжує тестувати космоплан попереднього покоління VSS Unity. Космоплан зробив два польоту, останній в лютому 2019 року. Тоді в компанії заявили, що VSS Unity зміг піднятися на 82 км над поверхнею Землі. На борту було двоє пілотів.

Мільярдер сер Річард Бренсон заснував Virgin Galactic – приватна компанія для космічного туризму – в 2004 році. За його задумом, люди зможуть літати на екскурсії в суборбітальні рейси. Компанія вже продала на них 600 квитків по $ 250 тис. Серед клієнтів Virgin Galactic Джастін Бібер і Леонардо Ді Капріо.