Про це повідомляють #Букви.

Фото з дизайнером опублікувала Анастасія Топольська, більш відома як Dj Nastia, зазначивши, що показує столицю своєму другу і збирається на його виступ.

Зокрема, Абло виступив з діджей-сетом на масштабній вечірці в Куренях вночі 5 вересня.

І хоча він став знаменитий завдяки роботі в fashion-індустрії, як діджей він виступає на вечірках в рідному Чикаго, на Ібіці, Лондоні і більшості головних клубів світу.

Зазначимо, що найближчим часом у Києві має відкритися магазин бренду Off-White, який заснував Вірджіл. Можливо, він буде присутнім і на цьому заході.