Про це повідомляють #Букви.
Фото з дизайнером опублікувала Анастасія Топольська, більш відома як Dj Nastia, зазначивши, що показує столицю своєму другу і збирається на його виступ.
Зокрема, Абло виступив з діджей-сетом на масштабній вечірці в Куренях вночі 5 вересня.
І хоча він став знаменитий завдяки роботі в fashion-індустрії, як діджей він виступає на вечірках в рідному Чикаго, на Ібіці, Лондоні і більшості головних клубів світу.
Зазначимо, що найближчим часом у Києві має відкритися магазин бренду Off-White, який заснував Вірджіл. Можливо, він буде присутнім і на цьому заході.
- Раніше худкерівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton та засновник Off-White Вірджил Абло в колаборації з Mercedes-Benz створив унікальну версію авто G-Class.