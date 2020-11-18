Про це Гордон-Левітт написав на своїй сторінці в Facebook.

Голлівудська знаменитість попросила українців допомогти з пошуком найкрасивіших світлин України. Фото потрібні для декількох нових проєктів актора.

“Вітання друзям з України! Я в пошуку крутих світлин України для свого нового проєкту. Знайдіть декілька фото, які ви робили десь у країні та додайте їх до проєкту. Цей проєкт також відкритий для письменників і акторів дубляжу”, – написав Гордон-Левітт.

Джозеф Гордон-Левітт відомий за ролями у стрічках “Початок”, “Темний лицар: Відродження легенди”, “Кидок кобри”, “Петля часу”, “Лінкольн”, “Сноуден”, “Життя прекрасне”, “Третя планета від Сонця” та інші.