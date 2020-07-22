Британська дизайнерка моди Вів'єн Вествуд, виступаючи проти екстрадиції в США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, влаштувала в центрі Лондона перформанс.

Про це пише Dazed.

У вівторок Вествуд, одягнувшись в яскраво-жовтий костюм, закрилася в “пташиній клітці” навпроти центрального кримінального суду Лондона і скандувала:

“Я Джуліан Ассанж. І я канарейка в клітці”.

Good morning from me and also from Vivienne Westwood, who just suspended herself inside a giant bird cage outside the Old Bailey and pretended to be a canary in a coalmine to protest the extradition of Julian Assange 🐥 pic.twitter.com/6GxWfB97cS — Elizabeth Paton (@LizziePaton) July 21, 2020

З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.