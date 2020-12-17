Американський мейкап-артист Джон Барнетт (псевдонім Сер Джон), відомий за яскравими образи для співачки Бейонсе, створив спільний проєкт з Barbie.

Про це повідомили в Instagram-акаунті Barbie Style.

За словами представників бренду, метою цього проєкту було продемонструвати “спільне бачення різноманітності в красі”.

Сам Джон зазначив, що його дуже надихає лялька Barbie і те, як вона еволюціонувала з часом, відбиваючи різноманітні уявлення про красу.

“Я сподіваюся, що цей проєкт надихне на нові захопливі тенденції краси через призму Barbie”, — наголосив він.

В рамках проєкту Джон створив шість мейкап-образів для ляльок з різним кольором шкіри та рисами обличчя.