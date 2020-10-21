Підсумки дослідження опубліковані на сайті broadbandchoices.co.uk.
“Чи є щось краще, ніж ніч із вимкненим світлом та по-справжньому жахливий фільм, від якого серце забивається? Ми не думаємо. Ось чому ми дослідили науку лякання та в рамках нашого експерименту категорично відібрали найстрашніші фільми для вашої страшної кіноночі”, — зазначили в порталі.
Задля експерименту фахівці відібрали 50 найкращих фільмів жахів за версією критиків на Reddit та 50 людей, що погодилися взяти участь в тестуванні.
Піддослідні передивилися всі ці фільми з об’ємним звуком, що зайняло понад 120 годин. Під час перегляду учасникам експерименту вимірювали серцевий ритм, аби визначити, які фільми справляють найбільше враження.
У підсумку фахівці вирахували різницю між середнім пульсом під час перегляду фільму та пульсом у пікові моменти. На основі різниці між цими показниками і було сформовано рейтинг.
От які стрічки потрапили до ТОП-20:
- “Сіністер”
- “Астрал”
- “Закляття”
- “Реінкарнація”
- “Паранормальні явища”
- “Воно” (It follows)
- “Закляття 2”
- “Бабадук”
- “Спуск”
- “Візит”
- “Дзвінок”
- “Тихе місце”
- “Кошмар на вулиці В’язів”
- “Гелловін”
- “Техаська різанина бензопилою”
- “28 днів потому”
- “Екзорцист”
- “Тиша”
- “Воно” (It)
- “Крик”
- Раніше повідомлялося, що перший сезон серіалу “Сестра Ретчед” став дебютним шоу на платформі Netflix в 2020 році з найбільшою кількістю переглядів.