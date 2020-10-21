Підсумки дослідження опубліковані на сайті broadbandchoices.co.uk.

“Чи є щось краще, ніж ніч із вимкненим світлом та по-справжньому жахливий фільм, від якого серце забивається? Ми не думаємо. Ось чому ми дослідили науку лякання та в рамках нашого експерименту категорично відібрали найстрашніші фільми для вашої страшної кіноночі”, — зазначили в порталі.

Задля експерименту фахівці відібрали 50 найкращих фільмів жахів за версією критиків на Reddit та 50 людей, що погодилися взяти участь в тестуванні.

Піддослідні передивилися всі ці фільми з об’ємним звуком, що зайняло понад 120 годин. Під час перегляду учасникам експерименту вимірювали серцевий ритм, аби визначити, які фільми справляють найбільше враження.

У підсумку фахівці вирахували різницю між середнім пульсом під час перегляду фільму та пульсом у пікові моменти. На основі різниці між цими показниками і було сформовано рейтинг.

От які стрічки потрапили до ТОП-20:

  1. “Сіністер”
  2. “Астрал”
  3. “Закляття”
  4. “Реінкарнація”
  5. “Паранормальні явища”
  6. “Воно” (It follows)
  7. “Закляття 2”
  8. “Бабадук”
  9. “Спуск”
  10. “Візит”
  11. “Дзвінок”
  12. “Тихе місце”
  13. “Кошмар на вулиці В’язів”
  14. “Гелловін”
  15. “Техаська різанина бензопилою”
  16. “28 днів потому”
  17. “Екзорцист”
  18. “Тиша”
  19. “Воно” (It)
  20. “Крик”

Інфографіка broadbandchoices.co.uk