Підсумки дослідження опубліковані на сайті broadbandchoices.co.uk.

“Чи є щось краще, ніж ніч із вимкненим світлом та по-справжньому жахливий фільм, від якого серце забивається? Ми не думаємо. Ось чому ми дослідили науку лякання та в рамках нашого експерименту категорично відібрали найстрашніші фільми для вашої страшної кіноночі”, — зазначили в порталі.

Задля експерименту фахівці відібрали 50 найкращих фільмів жахів за версією критиків на Reddit та 50 людей, що погодилися взяти участь в тестуванні.

Піддослідні передивилися всі ці фільми з об’ємним звуком, що зайняло понад 120 годин. Під час перегляду учасникам експерименту вимірювали серцевий ритм, аби визначити, які фільми справляють найбільше враження.

У підсумку фахівці вирахували різницю між середнім пульсом під час перегляду фільму та пульсом у пікові моменти. На основі різниці між цими показниками і було сформовано рейтинг.

От які стрічки потрапили до ТОП-20:

“Сіністер” “Астрал” “Закляття” “Реінкарнація” “Паранормальні явища” “Воно” (It follows) “Закляття 2” “Бабадук” “Спуск” “Візит” “Дзвінок” “Тихе місце” “Кошмар на вулиці В’язів” “Гелловін” “Техаська різанина бензопилою” “28 днів потому” “Екзорцист” “Тиша” “Воно” (It) “Крик”