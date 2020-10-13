Влада Перу як виняток відкрила місто Мачу-Пікчу, яке з березня закрите на карантин через пандемію COVID-19, для японського туриста Джессі Катаяма.

Про це повідомляє CNN.

Катаяма став першим відвідувачем Мачу-Пікчу за сім місяців.

Японець хотів відвідати місто ще в березні й збирався провести в Перу кілька днів, але через поширення коронавірусу застряг у місті Агуас-Кальєнтес, розташованому неподалік від Мачу-Пікчу. Понад пів року Катаяма знімав кімнату в Агуас-Кальєнтес і досліджував околиці.

“Щоранку я ходжу на пробіжку і далеко бачу Мачу-Пікчу. Думав, що ніколи туди не доберуся, тому що не очікував, що він відкриється до кінця року. Але я б нормально переніс це, тому що прекрасно провів тут час”, – розповів він журналістам.

Повідомляється, що в Японії Катаяма працював тренером з боксу і проводив тренування для дітей, тому зайнявся цим і в Агуас-Кальєнтес. Але потім гроші почали закінчуватися, і він уже зібрався повернутися до Японії, так і не побачивши Мачу-Пікчу.

Проте перед цим Катаяма спробував звернутися до місцевої туристичної компанії Andean Roots Peru і розповів свою історію. Після цього за сприяння Національного міністерства культури японець отримав спеціальний дозвіл на в’їзд до міста. Він став першим туристом за сім місяців, який відвідав об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його супроводжували два фотографи та керівник парку.

Мачу-Пікчу залишається закритим для туристів через поширення COVID-19, але уряд сподівається відкрити його у листопаді.