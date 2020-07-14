Володимир Кличко з'явився на обкладинці німецького Forbes

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram.

“Життя – це боротьба за звання чемпіона. Мені здається, що я тільки в сьомому раунді, а залишилося ще п’ять”, – анонсував своє інтерв’ю Forbes Кличко.

На сторінці редакції журналу в Instagram повідомляється, що ексбоксер розповів в інтерв’ю, чим займається після завершення спортивної кар’єри.

“Колишній професійний боксер і чемпіон світу у важкій вазі сьогодні працює підприємцем в численних галузях і показує керівникам, як успішно справлятися з сучасними викликами”, – йдеться в анонсі.