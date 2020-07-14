Володимир Кличко з'явився на обкладинці німецького Forbes

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Instagram.
“Життя – це боротьба за звання чемпіона. Мені здається, що я тільки в сьомому раунді, а залишилося ще п’ять”, – анонсував своє інтерв’ю Forbes Кличко.
На сторінці редакції журналу в Instagram повідомляється, що ексбоксер розповів в інтерв’ю, чим займається після завершення спортивної кар’єри.
“Колишній професійний боксер і чемпіон світу у важкій вазі сьогодні працює підприємцем в численних галузях і показує керівникам, як успішно справлятися з сучасними викликами”, – йдеться в анонсі.
Нагадаємо, в серпні 2017 року Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар’єру.
Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим поєдинком 2017 року за версією журналу The Ring.
Поєдинок між чемпіоном IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) і українцем Володимира Кличка (64-5, 53 КО) увійшов в топ-3 найбільш продаваних боїв в історії.
- Стрімінгова платформа DAZN запропонувала українському боксеру Володимиру Кличку контракт на 40 мільйонів доларів за проведення трьох поєдинків на рингу.