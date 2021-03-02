Корпорація Kering, яка володіє брендами Gucci та Balenciaga, придбала 5% акцій платформи Vestiaire Collective, яка займається онлайн-продажем вживаного одягу та сумок класу люкс.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Купівля акцій стала частиною раунду інвестування в розмірі $215 млн. Загалом платформу Vestiaire Collective оцінили в $1 млрд. Акції також придбала інвесткомпанія Tiger Global. Акціонерами платформи також є Vogue Conde Nast та французька приватна інвестиційна компанія Eurazeo.

Корпорація Kering впевнена, що бурхливий ринок перепродажу допоможе їй привабити молодих та екологічно свідомих покупців.

“Старі предмети розкоші зараз – реальна і глибоко вкорінена тенденція, особливо серед молодих покупців”, – заявив глава Kering Франсуа-Анрі Піно.

Прогнозується, що частка секонд-хендів у шафах зросте з 21% у 2021 році до 27% у 2023 році, при цьому вартість сектору до 2025 року оцінюватиметься у понад 60 мільярдів доларів. Водночас паризький Vestiaire Collective заявив, що обсяг операцій подвоївся у 2020 році.