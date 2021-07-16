Про це повідомили на сторінці “Хору Турецького” в Instagram.

“Друзі, з великою раною на серці повідомляємо вам жахливу новину: Бориса Горячева з нами більше немає…

3 тижні він боровся з цією заразою! Ми молилися і сподівалися на чудо! Але у Бога свої плани… І COVID виявився сильнішим”, — йдеться в повідомленні.

Борис Горячев народився 7 жовтня 1971 року. Закінчив Хорове училище імені Свєшнікова і відділення хорового диригування Музично-педагогічного інституту імені Гнесіних. Спершу працював в хорі “Акафіст” (російська духовна музика), потім — в хорі “Пересвет”.

З 2003 працював в “Хорі Турецького”. Репертуар налічує сотні композицій кількома мовами, частина — без музичного супроводу. Після окупації Кримського півострова “Хор Турецького” виступав в Криму, знімав там кліпи. Зокрема, виконавці брали участь в концерті, присвяченому річниці окупації півострова.