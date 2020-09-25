Онучка королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк чекають на первістка.

Про це Євгенія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Поповнення у королівській родині очікується на початку 2021 року.

“Ми з Джеком дуже раді й чекаємо малюка до початку 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Вона є донькою другого сина британської королеви принца Ендрю. Немовля стане дев’ятим правнуком королеви та герцога Единбурзького. Стать дитини не розголошується.

Нагадаємо, 12 жовтня онучка королеви Великобританії – принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж за свого коханого Джека Бруксбенка, з яким зустрічалася близько 7 років.