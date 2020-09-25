Про це Євгенія повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Поповнення у королівській родині очікується на початку 2021 року.
“Ми з Джеком дуже раді й чекаємо малюка до початку 2021 року”, – йдеться у повідомленні.
Вона є донькою другого сина британської королеви принца Ендрю. Немовля стане дев’ятим правнуком королеви та герцога Единбурзького. Стать дитини не розголошується.
Нагадаємо, 12 жовтня онучка королеви Великобританії – принцеса Євгенія Йоркська вийшла заміж за свого коханого Джека Бруксбенка, з яким зустрічалася близько 7 років.
- Раніше Кейт Міддлтон опублікувала нові знімки принцеси Шарлотти. Фото були зроблені в квітні в Норфолку, коли Шарлотта допомагала батькам доставляти їжу одиноким літнім людям, які знаходяться в зоні ризику зараження коронавірусом.