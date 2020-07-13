Про це повідомляє веб-сайт TMZ.

Бенджамін Кіо — син Лізи Марі Преслі та музиканта Денні Кіо, був виявлений з вогнепальним поранення в своєму будинку Калабасасі (Каліфорнія). Джерела ресурсу в правоохоронних органах повідомили, що можливою причиною смерті є самогубство.

Інформацію про смерть Бенджамін підтвердив і менеджер його матері Роджер Відіновський.

“Вона (Лізи Марі Преслі — ред.) повністю розбита горем, невтішна, але намагається залишатися сильною заради своїх 11-річних близнюків і старшої дочки Райлі. Вона обожнювала цього хлопчика. Він був любов’ю всього її життя”, — сказав Відіновський.

Про загиблого онука відомого виконавця відомо небагато — він не був публічною особою, не вів акаунти в соціальних мережах. Востаннє він з’являвся на публіці з родиною в 2017 році, в день 40-річчя смерті Елвіса. Також відомо, що Бенджамін був музикантом і укладав контракт на запис у 2009 році на суму 5 мільйонів доларів.