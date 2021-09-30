Вокаліст Blink-182 Марк Гоппус переміг рак

Про це він повідомив у своєму Instagram-акаунті.

“Щойно був на прийомі в онколога – я позбувся раку! Дякую Богу, всесвіту, друзям, родині та всім, хто дав мені підтримку, доброту і любов”, – зазначив Гоппус.

Він додав, що буде відновлюватися до кінця року, і що тепер йому необхідно проходити обстеження кожні пів року.

Наприкінці червня Марк Гоппус розповів, що у нього діагностували рак.

ДОВІДКА. Blink-182 – американський панк-рок-гурт, заснований у 1992 році гітаристом і вокалістом Томом Делонга, бас-гітаристом і вокалістом Марком Гоппусом і барабанщиком Скоттом Рейнором у північному передмісті Сан-Дієго, місті Пауей, Каліфорнія.

Гурт досяг успіху в 1999 році після випуску альбому Enema of the State, який посів 9 позицію в хіт-параді Billboard 200 і став мультиплатиновим.