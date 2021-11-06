Про це співак повідомив у власному профілі Instagram.
Фішер придбав набір конструктора LEGO з серії “Один вдома”. Це модель із колекції, яку випустили спеціально до Різдва.
Конструктор цієї серії – будинок з фільму “Один вдома”, який вийшов 1990 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі.
“Я збираюся зібрати це разом зі своєю дружиною Стейсі до Різдва”, – написав співав.
Пізніше Фішер виклав нову світлину з цим конструктором та додав, що почав його збирати. Одночасно він з родиною дивиться фільм “Один вдома”.
Що відомо про Cannibal Corpse?
Cannibal Corpse – це американський дез-метал гурт, який було засновано у Баффало (штат Нью-Йорк, США) у 1988 році Алексом Вебстером, Джеком Овеном, Крісом Барнсом, Полом Мазуркевичем та Бобом Русеєм. Пізніше до гурту доєднався й Джордж Фішер, який замінив у 1995 році Кріса Барнса
Останні 26 років Фішер – незмінний вокаліст Cannibal Corpse.
Тематика пісень гурту – смерть, передсмертні судоми, насильство, жорстокість, маніяки та вбивства.
Це одна з найвідоміших груп не тільки цього жанру, але й металу в цілому.
Найпопулярнішим треком групи за версією музичного додатка Spotify є пісня “Hammer Smashed Face”, яка станом на листопад 2021 року набрала понад 17 мільйонів прослуховувань. Основна її тема – насилля, жорстокість та катування.
Ця пісня також звучала у фільмі “Ейс Вентура: пошук домашніх тварин” у момент, коли головний герой Ейс Вентура заходив до закритого рок-клубу, на сцені якого грали саме Cannibal Corpse.
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