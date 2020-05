Про це розповідають #Букви.

Музикант відомий своєю фразою – My name is Bono and I am a rock star – Мене звуть Боно і я рок-зірка.

“My name is Bono, and I am a rock star” from Harvard Magazine on Vimeo.

Пол Девід Хьюсон, відомий як Боно, народився 10 травня 1960 року в столиці Ірландії Дубліні.

У шкільні роки він був членом музичної групи Lypton Village. Хлопці виступали в громадських місцях, наприклад в автобусах. У ті роки він отримав свій нині відомий псевдонім – Боно, який повністю звучить так: Bono Vox of O’Connell Street (хороший голос вулиці О’Коннелл).

У 1976 році Боно заснував групу Feedback, де став її вокалістом. Пізніше хлопці змінили назву на The Hype, а ще пізніше на U2.

Варто відзначити, що на перший концерт U2 прийшли всього дев’ять чоловік.

У 1980 році U2 підписали контракт із звукозаписною компанією Island Records і випустили дебютний альбом “The Boy”. У тому ж році група вирушила в перше турне по США. А світове турне U2 в 2005 році було визнано найуспішнішим і прибутковим в історії: музиканти зібрали 3 млн чоловік і заробили 250 мільйонів доларів.

У 2004 році група зайняла 22 сходинку з 100 в рейтингу “Кращі артисти всіх часів” журналу Rolling Stone. У 2005 група U2 увійшла в “Зал слави рок-н-ролу”.

У 2006 році королева Великобританії Єлизавета II удостоїла Боно лицарського титулу.

У липні 2003 році Боно отримав звання доктора юридичних наук коледжу Трініті в Дубліні.

У 2008 році він удостоївся премії “Людина світу”, що присуджується декількома лауреатами Нобелівської премії миру.

Боно одружений на Елісон Хьюсон, з якою знайомий ще зі школи. У них четверо дітей.

Боно і Стінг на прес-конференції, 1986 рік