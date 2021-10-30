Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Алек Болдвін та його дружина Хіларія у Манчестері (штат Вермонт) розповіли на камеру про відносини актора з загиблою операторкою Галиною Гатчінс. При цьому, він уточнив, що не може говорити про деталі інциденту.
“Мені не дозволено давати будь-які коментарі, тому що розслідування ще не завершене. Мені це наказав відділ шерифа у Санта-Фе. Я не можу відповісти на запитання про розслідування. Я не можу”, – сказав Болдвін.
Але він розповів про особисті відносини з Галиною Гатчінс.
“Вона була моєю подругою. Того дня, коли я приїхав до Санта-Фе, щоб почати зніматися, я взяв її на вечерю з режисером Джоелом”, – згадав актор.
Режисера фільму “Іржа” Джоела Соуза Болдвін того ж дня поранив у плече.
Дружина Болдвіна спробувала перервати його, і він сказав: “Вибачте”, після чого додав:
“Ми були дуже… дружньою та міцною знімальною групою, а потім сталася ця жахлива подія”.
Один з журналістів, який ставив запитання, не зміг згадати імені загиблої, що засмутило дружину Болдвіна.
“Її звуть Галина. Якщо ви проводите стільки часу, чекаючи нас, ви повинні знати її ім’я”, – сказала Хіларія.
Алек Болдвін також розповів, що зустрічався з чоловіком Галини Гатчінс та її маленьким сином після інциденту, але сказав, що “не знає, як описати” ту зустріч. Він перебуває у постійному контакті з ними.
“Хлопець переповнений горем. На знімальному майданчику час від часу трапляються непередбачені нещасні випадки, але це ніщо у порівнянні з цим. Це один випадок з трильйона”, – наголосив актор.
Він також сказав, що не може відповісти, чи буде він коли-небудь працювати над іншою картиною, в якій буде вогнепальна зброя, подібна до тієї, що використовувалась у “Іржі”.
“Я знаю, що наразі намагаються обмежити використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Це те, чим я цікавлюся. Але пам’ятайте, скільки куль було випущено у фільмах та серіалах за минулі 75 років? Це – Америка. Скільки куль вистрілило, майже всі вони пройшли без пригод”, – сказав Болдвін.
Але він наголосив, що у зв’язку з цією жахливою подією, мають відбутися деякі зміни, включаючи можливість використання гумової або пластикової зброї.
“Це не те щоб я вже вирішив. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я не експерт у цій галузі. Але попри те, що інші люди вирішать, це найкращий спосіб гарантувати безпеку людей на знімальних майданчиках”, – заявив актор.
Наразі родина Болдвінів мешкає у Манчестері (штат Вермонт, США). Після розмови з представниками ЗМІ актор разом з дружиною попросили журналістів більше не переслідувати їх, оскільки їхні діти плачуть у машині через переслідування папараці.
- Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.