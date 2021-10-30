Американський актор Алек Болдвін вперше заговорив на камеру про Галину Гатчінс, яка загинула під час знімання фільму "Іржа" (Rust).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Алек Болдвін та його дружина Хіларія у Манчестері (штат Вермонт) розповіли на камеру про відносини актора з загиблою операторкою Галиною Гатчінс. При цьому, він уточнив, що не може говорити про деталі інциденту.

“Мені не дозволено давати будь-які коментарі, тому що розслідування ще не завершене. Мені це наказав відділ шерифа у Санта-Фе. Я не можу відповісти на запитання про розслідування. Я не можу”, – сказав Болдвін.

Але він розповів про особисті відносини з Галиною Гатчінс.

“Вона була моєю подругою. Того дня, коли я приїхав до Санта-Фе, щоб почати зніматися, я взяв її на вечерю з режисером Джоелом”, – згадав актор.

Режисера фільму “Іржа” Джоела Соуза Болдвін того ж дня поранив у плече.

Дружина Болдвіна спробувала перервати його, і він сказав: “Вибачте”, після чого додав:

“Ми були дуже… дружньою та міцною знімальною групою, а потім сталася ця жахлива подія”.

Один з журналістів, який ставив запитання, не зміг згадати імені загиблої, що засмутило дружину Болдвіна.

“Її звуть Галина. Якщо ви проводите стільки часу, чекаючи нас, ви повинні знати її ім’я”, – сказала Хіларія.

Алек Болдвін також розповів, що зустрічався з чоловіком Галини Гатчінс та її маленьким сином після інциденту, але сказав, що “не знає, як описати” ту зустріч. Він перебуває у постійному контакті з ними.

“Хлопець переповнений горем. На знімальному майданчику час від часу трапляються непередбачені нещасні випадки, але це ніщо у порівнянні з цим. Це один випадок з трильйона”, – наголосив актор.

Він також сказав, що не може відповісти, чи буде він коли-небудь працювати над іншою картиною, в якій буде вогнепальна зброя, подібна до тієї, що використовувалась у “Іржі”.

“Я знаю, що наразі намагаються обмежити використання вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Це те, чим я цікавлюся. Але пам’ятайте, скільки куль було випущено у фільмах та серіалах за минулі 75 років? Це – Америка. Скільки куль вистрілило, майже всі вони пройшли без пригод”, – сказав Болдвін.

Але він наголосив, що у зв’язку з цією жахливою подією, мають відбутися деякі зміни, включаючи можливість використання гумової або пластикової зброї.

“Це не те щоб я вже вирішив. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я не експерт у цій галузі. Але попри те, що інші люди вирішать, це найкращий спосіб гарантувати безпеку людей на знімальних майданчиках”, – заявив актор.

Наразі родина Болдвінів мешкає у Манчестері (штат Вермонт, США). Після розмови з представниками ЗМІ актор разом з дружиною попросили журналістів більше не переслідувати їх, оскільки їхні діти плачуть у машині через переслідування папараці.