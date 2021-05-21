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«Вона дуже щаслива»: Дженніфер Лопес щодня спілкується з Беном Аффлеком

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком.

П’ятниця, 21 травня 2021, 15:59

Про це повідомляє Just Jared.

Інсайдер з близького оточення пари каже, що зірки щодня спілкують й намагаються проводити більше часу разом.

“Дженніфер була в Лос-Анджелесі кілька днів. Вона проводила час із Беном. Вони підтримували зв’язок щодня з часу поїздки до Монтани”, – заявило джерело.

За словами інсайдера, ситуацію ускладнює й те, що Лопес та Аффлек живуть надто далеко один від одного, але прагнуть бачитися частіше.

“У Дженніфер все добре. Здається, вона дуже щаслива і схвильована своїм майбутнім”, – додало джерело.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

  • Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Бен Аффлек, Дженіфер Лопес

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