«Вона дуже щаслива»: Дженніфер Лопес щодня спілкується з Беном Аффлеком

Про це повідомляє Just Jared.

Інсайдер з близького оточення пари каже, що зірки щодня спілкують й намагаються проводити більше часу разом.

“Дженніфер була в Лос-Анджелесі кілька днів. Вона проводила час із Беном. Вони підтримували зв’язок щодня з часу поїздки до Монтани”, – заявило джерело.

За словами інсайдера, ситуацію ускладнює й те, що Лопес та Аффлек живуть надто далеко один від одного, але прагнуть бачитися частіше.

“У Дженніфер все добре. Здається, вона дуже щаслива і схвильована своїм майбутнім”, – додало джерело.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

Лише 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.