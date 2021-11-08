Вона повертається: Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки Vogue

Про це повідомляють #Букви.
В Instagram глянцю опублікували кілька світлин знаменитості й обкладинку грудневого номеру. На ній Сара Джесіка позує у рожевій вечірній сукні від Dolce&Gabbana, розшитій масивними квітами.
“Сара Джессіка Паркер повертається”, – зазначено на обкладинці.
Також зірка приміряла кілька інших аутфітів у ніжних відтінках рожевого та блакитного.
Зазначимо, що Паркер стала обличчям грудневого номеру глянцю напередодні прем’єри сиквелу серіалу “Секс і місто”, яка відбудеться в грудні.
- Минулого місяця стримінговий сервіс HBO Max оголосив, що прем’єра мінісеріалу “And Just Like That”, який стане продовженням культового шоу “Секс і місто”, відбудеться в грудні.
- Сервіс HBO Max також опублікував перше офіційне фото з фільмування продовження культового серіалу “Секс і місто”.
- HBO Max також випустив перший мінітрейлер продовження культового серіалу “Секс і місто”.