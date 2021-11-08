Вона повертається: Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки Vogue

Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки американського Vogue. Зірка приміряла кілька розкішних луків.

Про це повідомляють #Букви.

В Instagram глянцю опублікували кілька світлин знаменитості й обкладинку грудневого номеру. На ній Сара Джесіка позує у рожевій вечірній сукні від Dolce&Gabbana, розшитій масивними квітами.

“Сара Джессіка Паркер повертається”, – зазначено на обкладинці.

Також зірка приміряла кілька інших аутфітів у ніжних відтінках рожевого та блакитного.

Зазначимо, що Паркер стала обличчям грудневого номеру глянцю напередодні прем’єри сиквелу серіалу “Секс і місто”, яка відбудеться в грудні.