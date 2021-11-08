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Вона повертається: Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки Vogue

Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер знялася для обкладинки американського Vogue. Зірка приміряла кілька розкішних луків.

Понеділок, 8 листопада 2021, 12:24

Фото: Airbnb

Про це повідомляють #Букви.

В Instagram глянцю опублікували кілька світлин знаменитості й обкладинку грудневого номеру. На ній Сара Джесіка позує у рожевій вечірній сукні від Dolce&Gabbana, розшитій масивними квітами.

“Сара Джессіка Паркер повертається”, – зазначено на обкладинці.

Також зірка приміряла кілька інших аутфітів у ніжних відтінках рожевого та блакитного.

Зазначимо, що Паркер стала обличчям грудневого номеру глянцю напередодні прем’єри сиквелу серіалу “Секс і місто”, яка відбудеться в грудні.

  • Минулого місяця стримінговий сервіс HBO Max оголосив, що прем’єра мінісеріалу “And Just Like That”, який стане продовженням культового шоу “Секс і місто”, відбудеться в грудні.
  • Сервіс HBO Max також опублікував перше офіційне фото з фільмування продовження культового серіалу “Секс і місто”.
  • HBO Max також випустив перший мінітрейлер продовження культового серіалу “Секс і місто”.
Теги: фото, відео, Сара Джессіка Паркер, Секс і місто

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