Українська реп-виконавиця alyona alyona вирішила показати всім, чим українці відрізняються від громадян країни-агресора.

Відповідний пост alyona alyona опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця запостила декілька фото та закликала своїх підписників писати у коментарях, чим ще українці відрізняються від агресора.

Серед опублікованих alyona alyona фото зазначено, що поки росіяни стоять у черзі до “Макдональдсу”, українці стоять у черзі, аби записатись у тероборону.

Ще одна відмінність – поки росіяни шукають, як обійти блокування Apple Pay, українці гуглять як зробити коктейль молотова.

Поки росіяни скаржаться, що у них падає рубль, українці скаржаться, що у теробороні вже немає місць.

Поки росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, українці слухають Spotify збираючи гуманітарну допомогу.

Росіяни обрали рабство, а українці – свободу.