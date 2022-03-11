Відповідний пост alyona alyona опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Виконавиця запостила декілька фото та закликала своїх підписників писати у коментарях, чим ще українці відрізняються від агресора.
Серед опублікованих alyona alyona фото зазначено, що поки росіяни стоять у черзі до “Макдональдсу”, українці стоять у черзі, аби записатись у тероборону.
Ще одна відмінність – поки росіяни шукають, як обійти блокування Apple Pay, українці гуглять як зробити коктейль молотова.
Поки росіяни скаржаться, що у них падає рубль, українці скаржаться, що у теробороні вже немає місць.
Поки росіяни плачуть, що у них не працюють світові сервіси, українці слухають Spotify збираючи гуманітарну допомогу.
Росіяни обрали рабство, а українці – свободу.
- Нагадаємо, українська реперка Alyona Alyona розлучилася із тік-токером Денисом, відомим як YOXDEN. Виконавиця зазначила, що вони залишилися друзями й розійшлися без скандалів чи сварок.
- Також повідомлялось, що у Facebook та Instagram тимчасово змінюються правила модерування дописів. Відтепер користувачам з низки країн дозволено вживати “мову ненависті” щодо російських солдатів та жителів країни-окупанта в контексті вторгнення до України.