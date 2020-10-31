Про це повідомили у пресслужбі столичного клубу.

Футболіст почуває себе задовільно, лікується вдома на самоізоляції. За його станом регулярно спостерігають лікарі.

Раніше коронавірус підтвердився у воротаря “Динамо” Георгія Бущана, захисника Віталія Миколенка, а також у тренера з фізпідготовки Віталія Кулиби.

У сьогоднішньому матчі проти команди “Дніпро-1” місце у воротах “Динамо”, швидше за все, займе Руслан Нещерет.