Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Колишня учасниця Джесі Нельсон, яка покинула групу в грудні, приєдналася до колег Лі-Енн Піннок, Перрі Едвардс і Джейд Тірлуолл.

Фігури були створені за мотивами музичного відео гурту 2019 року “Bounce Back”.

Little Mix прославилися після перемоги в британській версії шоу талантів “The X Factor” в 2011 році і з тих пір випустила кілька хітів, в тому числі “Black Magic” і “Shout Out to My Ex”.

Учасниці гурту почали працювати з музеєм мадам Тюссо на початку 2020 року, за кілька місяців до того, як Нельсон оголосила про свій відхід.

“Коли ця новина дійсно з’явилася, ми всі колективно вирішили, що було б краще продовжити наші плани щодо увічнення відео “Bounce Back” і, звичайно ж, включити Джессі в цей склад. Вона – величезна частина Little Mix, і все, чого вони досягли за 10 років”, – сказала Клер Трейсі, менеджерка Музею мадам Тюссо в Лондоні.